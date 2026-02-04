鳴門ボートのG1「第69回四国地区選手権」は4日に準優勝戦が争われ、5日の優勝戦メンバー6人が決定した。準優10Rを逃げた菅章哉（37＝徳島）が優出一番乗り。初の四国チャンプに王手をかけた。「チルト3でタイトルを獲ること、鳴門でタイトルを獲ることが夢でした」と語る。チルト3でのVは昨年の多摩川周年で達成。もうひとつの夢をかなえる日となるか。優勝戦は2号艇。「最近、鳴門で優勝しているのは3回連続で優勝戦2号