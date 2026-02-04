川崎は４日、半年間の特別大会・百年構想リーグの開幕戦（８日・柏戦、Ｕ等々力）に向け、麻生グラウンドで練習を公開した。１月２８日に３年連続で主将を務めることが発表されたＭＦ脇坂泰斗は「目指すものは変わらず優勝なので、またＡＣＬＥの舞台に立てるように頑張りたい。（開幕戦は）非常に大事だと思うので、自分たちが持っているものを１２０％出せるようにしたい」と言葉に力を込めた。脇坂を支える３人の副主将の