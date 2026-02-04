レッドソックス・吉田正尚（AP＝共同）3月に開催される野球の国際大会、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本代表の最後の1人に米大リーグ、レッドソックスの吉田正尚が選出されたことが4日、発表された。全30選手が確定し、2連覇への布陣が整った。日本代表は14日から宮崎市で強化合宿を行って大会に備える。今大会のメンバーはドジャースの大谷翔平、山本由伸らが中心となり、フリーエージェントで所属チームが