「ピエロマン」「テッペン〜那須川天心物語〜」などで知られる、漫画家の高橋伸輔氏の公式X（旧ツイッター）4日、急性期病院から療養型病院に転院したと発表した。昨年12月、高橋氏の妻名義でXを更新し「高橋伸輔の妻です。伸輔が昨日救急搬送され、今意識が戻るのを待っています。皆さんに伸輔の意識が早く戻るように祈って欲しいです。お願いします」と投稿。さらに「横浜市内の病院で頑張っています応援してください」ともつ