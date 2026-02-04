マーケティングリサーチ会社のアスマークは、20〜69歳の男女を対象に「お米(ごはん)に関するアンケート調査(2026年版)」を実施し、その結果を公開した。調査期間は2026年1月14日〜1月15日、調査方法はWebアンケート、サンプル数は1,000人。近年の米価上昇や健康志向の高まりを背景に、2017年調査との比較を通じて、白米・玄米・雑穀米の喫食状況や購入行動の変化を明らかにしている。お米(ごはん)に関するアンケート調査(2026年版)