ＳＧオールスター（浜名湖・５月２６〜３１日）、Ｇ?レディースオールスター（まるがめ・５月５〜１０日）の出場選手を決定するファン投票の中間集計票数の上位選手が４日、発表された。ファン投票は２０日まで実施される。ＳＧオールスターの１位は峰竜太（４０＝佐賀）、Ｇ?レディースオールスターの１位は守屋美穂（３７＝岡山）となっている。〈ＳＧオールスター〉１位峰竜太（１万１５３３票）２位茅原悠紀（１万