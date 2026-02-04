【2月PICK UPセール】 PS Store：2月25日まで ニンテンドーeショップ：2月24日まで PlayStation Store、ニンテンドーeショップにてアトラスタイトルのセール「2月PICK UPセール」が実施されている。期間はPS Storeが2月25日まで、ニンテンドーeショップが2月24日まで。 期間中は、「メタファー：リファンタジオ」が50%OFFとなるほか