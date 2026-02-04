【モデルプレス＝2026/02/04】女優の八木莉可子が2月3日、自身のInstagramを更新。旅先でのすっぴん姿を披露し、話題になっている。【写真】24歳美人女優「素材の良さが爆発」ネット驚きのすっぴん姿◆八木莉可子、旅先でのすっぴん姿を披露八木は「旅のオフショット（到着した日に撮っていて、とてもすっぴんでごめんね）」と茶目っ気たっぷりにコメントし、すっぴんの写真を複数枚投稿。ラグジュアリーな空間で柔らかなイエロー