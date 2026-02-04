ロシアによるウクライナのエネルギー施設への攻撃再開について、NATO＝北大西洋条約機構のルッテ事務総長は、「和平に対する真剣さを示すものではない」と批判しました。【映像】キーウを訪れたルッテ事務総長キーウを訪れたルッテ事務総長は3日、ロシア軍がドローンやミサイルでウクライナへの攻撃を再開し、エネルギー施設などへ大規模な攻撃を行ったことについて、「和平に対する真剣さを示すものではない」と批判しました