ロッテの新人4選手が都城キャンプ初の休日となった4日、都城島津邸を訪問、島津発祥の地で古流剣術の体験や都城茶の試飲などを行った。ドラフト1位の石垣元気（健大高崎）、同2位の毛利海大、同5位の冨士隼斗（日本通運）、同7位の大聖（Honda鈴鹿）の4選手で、冠木門の前で米沢英昭副館長から説明を受けた後、人力車で敷地内へ。4人全員が人力車に乗ると思いきや、石垣元の乗る人力車の車夫を冨士が務め、毛利は自身より体重