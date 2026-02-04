ナチュラル＆オーガニックメイクアップブランドto/oneから、春の訪れを告げるSAKURACOLLECTION2026が登場。KEITAMARUYAMAとの3度目のコラボレーションとなる今回は、夜に咲く桜の幻想的な美しさをテーマに、色・香り・質感すべてで心を満たす限定コレクションです。一年に一度だけ出会える桜の儚さと色香を、メイクアップとスキンケアで楽しむ特別な春が始まります。 夜桜を写す限定SAKURAパッケージ