退職代行サービス「モームリ」の運営会社の社長らによる弁護士法違反事件で、紹介料のやりとりに使われていた労働組合の代表とされる人物が、「行ったことがない」と話していることがわかりました。【映像】谷本容疑者と妻の志織容疑者が連行される様子「モームリ」の運営会社社長・谷本慎二容疑者（37）と、妻で従業員の志織容疑者（31）はおととし、紹介料目的で退職希望者6人を弁護士にあっせんした疑いがもたれています。