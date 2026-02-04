ミラノ・コルティナ五輪直前にケガをしていたスノーボード男子ハーフパイプの平野歩夢選手が2日後の開幕へ向け意気込みをコメントしました。平野選手は1月17日にスイスで行われたスノーボード・ハーフパイプワールドカップ第5戦の決勝で1回目演技中に転倒し、顔部と下半身部を強打、2回目の演技を棄権していました。1月19日に帰国後、医療機関にて検査を行ったところ、複数箇所の骨折や打撲の診断を受けましたが、骨折はズレがなく