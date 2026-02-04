イラン外務省のバガエイ報道官は2月3日、イランと米国との交渉の調整プロセスについて、「交渉計画はすでに策定されており、今後数日中に開催される見込みだ。現在、交渉場所の決定に向けて協議中であり、決定次第、直ちに公表する」と述べました。また、バガエイ報道官は「原則として、会談の場所と時期は複雑な問題ではない。トルコ、オマーン、そして同地域の他のいくつかの国が会談の開催を引き受ける意向を表明している」と述