もっとも手に入れやすい軽セダンの仕様とは？マツダは2025年7月24日、軽自動車「キャロル」の一部仕様を改良し、同日から販売を開始しました。なかでも気になるのは、ラインナップの中で最も手に入れやすい価格帯のグレードが、どのような特徴を持っているのかという点です。【画像】超いいじゃーん！ これが“一番安い”マツダ「ちいさな軽セダン」の姿です！（29枚）キャロルの歴史を振り返ると、初代は1962年に登場し、軽