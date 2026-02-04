◆ソフトバンク春季キャンプ（4日、宮崎）ソフトバンクの小久保裕紀監督が、プロ4年目を迎えるイヒネ・イツアの起用法について説明した。内野手としてドラフト1位で入団。今キャンプでは外野の練習に取り組んでいる。小久保監督は「組織論になってしまうが、僕が1軍監督として1軍でイヒネを使うとなった時、ショート、サードで使う可能性はほぼゼロ。イヒネには悪いけど、1軍の監督としては難しい。可能性があるなら脚力を