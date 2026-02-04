女優小芝風花（28）が4日、都内で行われた「みんなが選ぶ！！電子コミック大賞2026」授賞式に登場し、睡眠に対するこだわりを語った。大賞を受賞した「継母の心得」（ほおのきソラ／藤丸豆ノ介／トール）のタイトルにちなみ、「大切にしている心得」をテーマにトーク。「寝ること」と即答し、「睡眠はすごく大事。できれば9時間、10時間寝たいが、意外と6時間くらいの方がすっきり起きられると最近判明した」。現在は、自分にとっ