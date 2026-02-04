ドジャースの背信守護神タナー・スコット投手（３１）が移籍２年目シーズンへ心境を語った。地元「カリフォルニアポスト」紙は３日（日本時間４日）、「タナー・スコットの苦戦はよく知られているが、彼は不安定なドジャースのブルペンの重要なピースである」との記事を配信した。同記事は「不可能かもしれないが、スコットが自分のファンからひどいブーイングを受けない世界を想像してみてほしい」と手厳しく書き出すと、「