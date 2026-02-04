衆院選（８日投開票）大分３区に立候補している自民党の岩屋毅前外相は４日、「誹謗中傷行為に対する声明」をホームページなどで発表した。岩屋事務所は「現在、ＳＮＳ等において、事実に基づかない誹謗中傷や、人格を否定する表現が確認されています。これらの行為は、候補者個人の名誉を著しく傷つけるものであり、民主主義の健全な議論を損なうものです。岩屋たけし候補は、これまでも一貫して、政策と実績をもって正々堂々