まさに一寸先は闇だ。ドジャースは３日（日本時間４日）、ヤンキースからウエーバー公示されたマイケル・シアニ外野手（２６）を獲得。その過程で今オフ１年１２０万ドル（約１億８８００万円）で加入したアンディ・イバネス内野手（３２）をＤＦＡ（＝事実上の戦力外）とした。メジャー４０人枠を空けるためだが、イバネスはＷＢＣキューバ代表を「ドジャースに集中したい」と辞退したばかり。さらにシアニは昨年１２月にドジ