フリーライターの武田砂鉄が生放送でお送りする朝の生ワイド「武田砂鉄ラジオマガジン」（文化放送）。2月4日（水）8時台のコーナー「ラジマガコラム」では、水曜前半レギュラーの組織開発コンサルタント・勅使川原真衣が「日本人の休暇」について問題提議した。 勅使川原真衣「今日は『休めなくないですか？私たち』っていう話をしようと思ってます。どうです、休んでますか？」 武田砂鉄「『