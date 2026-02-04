オイシックス・桑田真澄ＣＢＯが４日、川崎市内の病院で１月２９日に亡くなった今久留主成幸（いまくるす・なりゆき）さん（享年５８）を悼んだ。桑田氏と今久留主氏はＰＬ学園の同級生でバッテリーを組み、３年夏の１９８５年にともに全国制覇を果たした。桑田氏は突然の訃報に驚きを隠せない様子で、「どこかが悪いなんて聞いていなかったので、急なことでビックリしました。肺がんだったそうです。２９日に亡くなって、３１