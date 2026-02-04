【モデルプレス＝2026/02/04】timeleszの寺西拓人が3日、グループの冠番組「タイムレスマン」（フジテレビ系／毎週火曜24：15〜24：45）に出演。韓国で勧められた施術を明かす場面があった。【写真】韓国で植毛勧められたtimelesz新メン、衝撃のまげ姿◆寺西拓人、韓国で勧められた施術とは？最近、韓国で1人旅をしたという寺西。「見られる機会も増えたし、ダウンタイムとかもないような肌管理を試してみようと思った」とエステを