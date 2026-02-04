テクニカルポイント 豪ドル/ドル、上昇トレンド維持、２１日線がサポート水準 0.7115ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 0.7041エンベロープ1%上限（10日間） 0.7030現値 0.697210日移動平均 0.6964一目均衡表・転換線 0.6902エンベロープ1%下限（10日間） 0.6877一目均衡表・基準線 0.683321日移動平均 0.6631一目均衡表・雲（上限） 0.6630100日移動平均 0.6575