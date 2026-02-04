TOHOシネマズ新宿が2月25日にリニューアルオープン。プレミアムボックスシートが増設されるほか、セルフオーダー/モバイルオーダーシステムの導入などが行なわれる。なおリニューアル工事に伴い、2月13日から24日まで休館となる。 プレミアムボックスシートは、スクリーン7とスクリーン9に増設されるほか、スクリーン10にも新たに導入。広々とした座