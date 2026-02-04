ミラノ・コルティナ五輪の開幕を目前に控え、スノーボード・ビッグエアの公式練習が行われました。男子の注目は金メダルの期待がかかる20歳コンビの荻原大翔選手と長谷川帝勝選手。2160(6回転)と2340(6回転半)を世界で初めて成功させ「回転力」を強みだと語る荻原選手は、公式練習でもしっかりとその回転力をチェック。五輪会場でも良い状態をキープします。さらに「4方向の回転方向全てが満遍なくできる」ということを強みだと語