BTS・JIN（ジン＝33）のソロ曲「Don't Say You Love Me」が、Spotifyで8億ストリーミングを超えた。またJINは同プラットフォーム1000万フォロワーを突破した。韓国メディアのスポーツ東亜は4日「JINが、ソロアーティストとしても、また1つ、明確な記録を残した。ソロアルバム『Ecoh』のタイトル曲が、世界最大の音楽ストリーミングプラットフォームで、累計8億回のストリーミングを突破。公開後、着実に再生回数を積み重ねてきたこ