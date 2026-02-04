【第4話】 2月4日 公開 第4話を読む 【拡大画像へ】 秋田書店は、真顔逸華氏のマンガ「デカいうさぎに懐かれた!?」第4話をチャンピオンクロスにて公開した。 第4話では、ハジメとうさぎが談笑しているところに、蛇目部長がやってくる。3人で飲み会をすることになり、夜の街にくりだすのだが、2人はハジメの取り合いを始めてしまい……。 チャンピオンクロス「デカいうさぎに懐かれた!?