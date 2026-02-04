アジアサッカー連盟(AFC)は4日、2035年のAFCアジアカップ開催地に日本サッカー協会(JFA)が立候補したと明らかにした。開催が実現すれば、1992年大会以来43年ぶり2度目となる。AFCによるとすでに昨年12月31日で入札を締め切っており、4か国が立候補を表明。日本の他、オーストラリア、韓国、クウェートが手を挙げた。昨年秋には一時、韓国メディアから日韓共催案が挙がっていたが、いずれも単独開催での立候補となった。その