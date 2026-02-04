B1東地区のレバンガ北海道は2月4日、ジョシュア・スミスとの『りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON』における選手契約の締結を発表した。 現在33歳のスミスは、210センチ138キロのビッグマン。2017－18シーズンに京都ハンナリーズでBリーグデビューを果たし、富山グラウジーズや名古屋ダイヤモンドドルフィンズでもプレー。2024－25シーズンはライ