ジーエス・ユアサコーポレーションが後場終盤になって上げ幅を急拡大させている。午後３時ごろに、２６年３月期の連結業績予想について、営業利益を５１０億円から５３５億円（前期比６．９％増）へ、純利益を３３０億円から３６０億円（同１８．４％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を５０円から６０円へ引き上げ年間配当予想を９０円（前期７５円）としたことが好感されている。 産業電池電源