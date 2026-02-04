1月23日に幕張メッセ 国際展示場 2-3ホールで開催された『プロジェクトセカイ COLORFUL LIVE 5th - Frontier -』（以下：セカライ）の夜公演。5周年目となる3DCGライブで確信したのは、“現在のボカロシーンにプロセカが存在する意義”そのものだった。 （関連：【ライブ写真あり】『プロジェクトセカイ COLORFUL LIVE 5th - Frontier -』の様子） ちょうど1年前の2025年1月、ボカロシーンのクロニクルに