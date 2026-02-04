株式会社マウスコンピューターは2月4日（水）、直販サイトで「立春感謝セール」を開始した。期間は2月25日（水）10時59分まで。対象製品が最大7万円OFFとなる。 クリエイター向けPCブランドの「DAIV」も対象で、インテル Core Ultra 9 プロセッサー 275HXを搭載した18型ノートPC「DAIV N8-I9G90BK-A」が、5万5,000円OFFの74万4,800円からラインアップされている。DAIVの中でもハイエンド