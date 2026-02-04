JAL（日本航空）の国内線航空券タイムセールが2月3日（火）から始まっている。終了は2月4日（水）23時59分。 最安運賃の例は、羽田～新千歳、羽田～福岡、羽田～沖縄が9,900円から。羽田～伊丹は8,250円。東京～鹿児島～与論が2万900円からなど、離島への乗り継ぎも対象になっている。 タイムセールで購入できる航空券の搭乗期間は、3月29日（日）から5月6日（水）にかけ