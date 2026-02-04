ヴァル研究所は2月2日から、同社の提供している経路検索アプリ「駅すぱあとアプリ」のiOS版とAndroid版、および経路検索サービス「駅すぱあと for web」において、関東バスと杉並区グリーンスローモビリティのリアルタイム情報に対応した。●遅延時分と到着見込み時刻を経路検索に反映今回、「駅すぱあとアプリ」と「駅すぱあと for web」が関東バスと杉並区グリーンスローモビリティのリアルタイム情報に対応したことで、「駅