4日の日経平均株価は前日比427.30円（-0.78％）安の5万4293.36円と反落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1067、値下がりは490、変わらずは37と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均マイナス寄与度は148.41円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、東エレク が86.24円、リクルート が84.53円、イビデン が79.62円、ＳＢＧ が74.61円と並んだ。 プラス寄与度トップはフ