コロプラ [東証Ｐ] が2月4日大引け後(15:30)に決算を発表。26年9月期第1四半期(10-12月)の連結経常利益は前年同期比8.6倍の4.8億円に急拡大した。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-13.7％→-1.8％に急改善した。 株探ニュース