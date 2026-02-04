エムケイシステム [東証Ｓ] が2月4日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常損益は6400万円の黒字(前年同期は1億5300万円の赤字)に浮上したが、通期計画の1億4000万円に対する進捗率は45.7％にとどまり、5年平均の64.4％も下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比32.7％減の7600万円に落ち