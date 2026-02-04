ＵＢＥ [東証Ｐ] が2月4日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比2.3倍の303億円に急拡大し、通期計画の375億円に対する進捗率は80.9％に達し、5年平均の60.2％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比23.9％減の71.5億円に減る計算になる。 直近3ヵ月の実績である1