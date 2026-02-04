4日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数171、値下がり銘柄数386と、値下がりが優勢だった。 個別ではＨｍｃｏｍｍ、ククレブ・アドバイザーズ、イーディーピーがストップ高。アストロスケールホールディングス、アールプランナー、ＬＡホールディングス、ユニフォームネクスト、ＱＰＳホールディングスなど14銘柄は昨年来高値を更新。ＷＯ