4日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比26.8％減の4575億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同37.1％減の2527億円だった。 個別では上場インデックスファンド日経高配当５０ 、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル 、ＮＥＸＴエネルギー資源 、ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日本高配当株アクティブ