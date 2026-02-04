米スポーツメディア『The Athletic』は2日（日本時間3日）、開幕直前のミラノ・コルティナ冬季五輪を特集。「注目すべき26人の国際的トップアスリート」と題し、メダル候補を紹介した。日本勢ではフィギュアスケートの鍵山優真とスピードスケート女子の高木美帆が選出された。 ■「4回転の神」とのメダル争いに期待 8競技116種目、参加選手は約3000人にのぼる今回の五輪。『The Athletic』は今回