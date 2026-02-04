昨年11月23日の前走マイルCSを制し、4度目のG1制覇を飾ったジャンタルマンタル（牡5＝高野、父パレスパリス）がドバイターフ（3月28日、メイダン芝1800メートル）に選出され、陣営は招待を受諾した。4日、社台サラブレッドクラブが発表。川田とコンビ継続で臨む。前走後は宮城県の山元トレセンで調整中。24年香港マイル13着以来、2度目の海外遠征となる。