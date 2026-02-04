保管されている金地金＝1月28日、ドイツ・ミュンヘン（ロイター＝共同）【ブリュッセル共同】金の需要が2025年に前年比1％増の5002.3トンと過去最高を更新し、初めて5千トンの大台を突破した。地政学的リスク拡大で、安全資産とされる金の投資目的の需要が急増する一方、消費者向けの宝飾品用途は減少。金価格は足元では不安定な値動きが続くが、調査機関ワールド・ゴールド・カウンシル（WGC、ロンドン）は堅調な需要が続くと予