4日午後2時半ごろ、茨城県日立市で70代の男性が運転する乗用車が歩行者に突っ込み、女子高校生8人がケガをする事故がありました。全員意識はあり、命に別条はないということです。警察などによりますと、4日午後2時半前、日立市金沢町で「歩行者の列に乗用車が突っ込んだ」と近隣住民から通報がありました。現場は国道6号沿いの見通しの良い道路で、70代の男性が運転する乗用車が縁石に乗り上げ、歩行者の列に後ろから突っ込んだと