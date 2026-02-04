元サッカー選手のデヴィッド・ベッカムとファッションデザイナーのヴィクトリア・ベッカム夫妻との確執を赤裸々に告白し、注目を集めているブルックリン・ベッカム。ブルックリンの妻ニコラ・ペルツの父親で、ビリオネアとしても知られるネルソン・ペルツ氏が、沈黙を破り騒動に初めてコメントした。【写真】激やせが指摘されるニコラ・ペルツ、細さ際立つ近影Peopleによると、現地時間2月3日に開催された「WSJ Invest Live」