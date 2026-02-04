内田理央が主演を務め、伊藤健太郎と中村ゆりかが共演するドラマチューズ！『略奪奪婚』（テレビ東京）の第5話が3日深夜に放送され、司（伊藤）の“裏切り”が描かれると、ネット上には「司サイテー」「おーーいー!!」「とことんダメ」などの声が集まった。【写真】梅田（川島鈴遥）にまんまと惹かれていく司（伊藤）本作は、山田芽衣による同名コミックを実写ドラマ化した略奪＆復讐劇。長年の交際を経て結婚したものの子宝に