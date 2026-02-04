広島のドラフト１位・平川蓮外野手（２１）＝仙台大＝が４日、開幕１軍を射抜くことを誓った。宮崎・日南キャンプ休日のこの日は、同市の飫肥（おび）城下町で書道＆四半的（しはんまと・日南地方の娯楽性の高い弓競技）を体験。１度、的に的中させ、筆を執っては、力強く「優勝」と記した平川は「走攻守でチームに貢献できるように、キャンプで磨いていきたい」と誓った。両打ちのドラ１が射程に捉えるのは開幕１軍。外野は左