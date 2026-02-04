３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する日本代表の最終メンバーの最後の１枠にレッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が入ることが決まり、全３０選手が出そろった。すでに発表された大谷、山本らメジャー勢がＦＡの菅野を含め史上最多９人の豪華メンバーとなったが、ドジャース・佐々木朗希投手（２４）は選ばれなかった。朗希は昨季、５月から右肩を痛めて約４か月間離脱。９月にメジ