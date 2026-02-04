レアアース（希土類）など重要鉱物の脱中国化に向けた主要国の動きが緊迫している。トランプ米大統領は一昨日、120億ドル（約1兆8750億円）を投入して石油のように重要鉱物を戦略備蓄する「プロジェクトボルト（Project Vault）」計画を発表した。トランプ大統領は「1年前のようなことを2度と経験したくない」と述べたが、米中通商戦争で中国の重要鉱物輸出統制カードに米国が妥協した状況を繰り返さないという強い意志の表現だ。